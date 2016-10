Une exposition dédiée à l’habitat à Oran

Réagissez

Oran célèbre, demain, la Journée mondiale de l’habitat à travers l’organisation de plusieurs manifestations consacrées à ce secteur.

Une exposition sera organisée à la médiathèque d’Oran par l’Office de la promotion et de gestion immobilière.

La chargée de communication de l’OPGI a déclaré que cette exposition, qui s’étalera sur 2 jours, sera une occasion pour présenter tous les programmes gérés par l’OPGI comme le logement promotion aidé et le logement social. Il est aussi prévu de consacrer des stands aux différents programmes de réhabilitation et de restauration des immeubles, les différentes opérations d’intervention et notamment les opérations de maintenance des parties communes. Une campagne d’information et de sensibilisation sur le programme de cession des biens est aussi prévue.

La journée sera célébrée sous le thème «Le logement d’abord».