Une étudiante en grève de la faim évacuée aux urgences

Une des étudiantes en grève de la faim à la faculté de médecine d’Oran a été évacuée en urgence, hier à midi, après avoir fait une hypotension et une hypoglycémie. C’est ce qu’ont indiqué les étudiants grévistes qui campent, depuis mardi dernier, dans la faculté. Il s’agit de la deuxième évacuation depuis le début de la grève de la faim observée dans tout le pays par les étudiants en médecine dentaire et en pharmacie.

Pour rappel, ces grévistes réclament la valorisation de leur diplôme de doctorat à la catégorie 16 au lieu de la 14 dans la fonction publique. Un mouvement national a été lancé suite au refus des autorités de répondre positivement à leurs doléances. Notons, par ailleurs, que les étudiants de l’Institut de maintenance industrielle à l’université d’Oran 2 sont également en grève de la faim et deux de leurs camarades ont déjà été évacués. Ils campent en face du siège de la wilaya d’Oran. Face à cette situation qui va de mal en pis, les grévistes s’interrogent sur les raisons du blocage de leurs dossiers respectifs. Toutefois, ils assurent que leur mouvement «ne va pas s’essouffler» et comptent bien continuer à faire valoir leurs droits. Samir Seddiki, un des étudiants protestataires, nous a déclaré : «Nous sommes fatigués, acculés peut-être aussi, mais nous continuerons notre combat car il s’agit de la justice et de la crédibilité de la République. Il s’agit aussi de mettre les gens face à leurs responsabilités». Enfin, il faut noter que les grévistes comptent organiser des sit-in de protestation au courant de cette semaine.