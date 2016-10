Une douzaine de projets réceptionnés avant 2017

Réagissez

Plusieurs projets visant l’embellissement et la réhabilitation des espaces publics ainsi que le renforcement des infrastructures communales seront réceptionnés avant la fin 2016, a annoncé Mohamed Ouaed, vice-président de l’APC d’Oran.

Parmi ces projets, trois espaces verts sont actuellement en cours de réalisation sur les assiettes récupérées après la démolition des gares routières d’El Hamri, les Castors et Yaghmoracen. Ces actions ne toucheront pas seulement les jardins et les parcs publics mais aussi de nombreux stades, des écoles, des crèches et autres. D’après le même élu, une école primaire sera inaugurée demain, à l’occasion de la fête de la Révolution, à Belgaïd.

Cet établissement scolaire sera le bienvenu pour faire face à la surcharge des classes après les opérations de relogement qu’a connues cette localité. Le secteur urbain El Menzah, et en particulier haï El Akid Lotfi, a bénéficié de plusieurs projets comme la réalisation de deux stades de proximité de 1600 et 800 m2, une annexe administrative dont le taux d’avancement des travaux a atteint les 80%, une bibliothèque, une garderie municipale et une autre phase du jardin citadin. M. Ouaed a aussi annoncé que le nouveau siège du secteur urbain de haï Bouamama, avec un taux d’avancement de 99%, et le marché couvert de haï El Barki, 85% d’avancement, seront réceptionnés avant la fin de l’année.