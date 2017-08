Une coupe du MCO retrouvée chez un brocanteur

Réagissez

L’une des Coupes arabes de handball des clubs champions remportées par le MCO (les Hamraoua ont remporté ce trophée en 1983, 1984 et 1988) a été retrouvée, bizarrement, chez un brocanteur ambulant, qui, certainement, ne connaissait point sa valeur sur le double plan sportif et sentimental, et, à coup sûr, allait la revendre pour des prunes.

Heureusement que des anciens fans sportifs du MCO ont reconnu ce trophée qui a donné ses lettres de noblesse aux Hamraoua et ont alerté. Ce fait insolite a mis en colère l’entourage du MCO, qui prendra les devants, et de ce fait, alertera les autorités pour l’ouverture d’une enquête afin de connaître les tenants et aboutissants de cette affaire. Ce trophée a été retrouvé bizarrement avec d’autres objets hétéroclites sans valeur, alors que sa place aurait dû être dans la vitrine des coupes gagnées par le MCO dans le local du club qui se trouve, il faut le rappeler, fermé depuis longtemps et qui, en plus, est dans un état de délabrement total. Cette escapade de la Coupe arabe nous rappelle aussi, dans un autre contexte, que la Coupe du monde Jules Rimet, remportée définitivement par le Brésil de Pelé et qui était exposée au musée de Rio de Janeiro, fut volée en 1983 et jamais retrouvée. Notons que le wali d’Oran a instruit les services concernés pour ouvrir une enquête.