Une convention sera signée avec la CNAS aujourd’hui

L’établissement hospitalier régional de la police signera, aujourd’hui, une convention avec la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

La cérémonie sera présidée par le directeur central chargé de la santé, de l’activité sociale et sportive à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur Bou Ahmed Boubakeur, le premier responsable de l’établissement, le chef de la sûreté d’Oran et de nombreux cadres de la police.

Cet accord vise à améliorer la prise en charge médicale des policiers, de sorte qu’il déterminera les conditions de coopération entre les deux parties dans le domaine du contrôle médical, l’expertise et la formation. La CNAS assurera en vertu de cette convention la formation et le recyclage du personnel médical et administratif de l’hôpital.

La DGSN a, pour rappel, signé 173 conventions avec des professeurs de la santé relevant des secteurs public et privé, pour améliorer la recherche médicale et scientifique et surtout parvenir à une meilleure prise en charge des policiers et de leur famille. Cette nouvelle infrastructure est la première du genre au niveau national, avec une capacité de 120 lits et est dotée de tous les équipements de santé, à l’exemple d’un centre d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyse et 15 spécialités médicales y sont pratiquées.