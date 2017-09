Une caravane de sensibilisation sur les places publiques

Réagissez

Une caravane sera lancée demain (mardi) par la Direction de la formation professionnelle de la wilaya d’Oran visant la sensibilisation sur les opportunités de formation professionnelle offertes aux jeunes.

C’est ce qu’a indiqué M. Belbekouch, directeur du secteur à Oran. Des cadres de la formation sont mobilisés pour mener cette campagne de sensibilisation qui sera lancée à partir de la grande place de la commune de Hassi. La caravane vise à se rapprocher d’un grand nombre de jeunes et son programme comporte la distribution de dépliants mentionnant les formations disponibles, les établissements d’accueil et les conditions d’accès. La caravane est attendue mercredi 13 septembre à la grande place de la commune d’Arzew, le 14 à la place Kahina (ex-Cathédrale) et le 17 sur le boulevard Colonel Ben Abderzak à Oran, près du siège de la direction.

Elle s’adresse notamment aux jeunes qui n’ont pas eu la chance de réussir à l’examen du baccalauréat, dans toutes les filières. La campagne vient à point nommé, surtout que les débouchés de l’apprentissage sont nombreux et attractifs. Les statistiques fournies par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) font ressortir que plus de 80% des diplômés de la formation professionnelle trouvent un emploi et que plus de 60% des porteurs de projets au niveau de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) sont des diplômés du secteur de la formation professionnelle. Pas moins de 8.190 postes pédagogiques sont offerts par la Direction de la formation professionnelle pour la session de septembre. Dans la nouvelle organisation, il a été retenu la création d’un nouveau diplôme de niveau V, spécifique à l’enseignement professionnel, dénommé Brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS), préparé en deux années dans le prolongement d’un nouveau diplôme également dénommé Brevet d’enseignement professionnel (BEP), de niveau V, préparé en trois années, sanctionnant le premier cycle de ce cursus. Les inscriptions au niveau des établissements de la formation professionnelle ont débuté le 9 juillet et s’étaleront au 16 septembre 2017. Des journées de sélection et d’orientation sont prévues du 17 au 19 septembre 2017. La proclamation des résultats définitifs des inscriptions est prévue le 20 septembre et la rentrée le 24 du même mois.