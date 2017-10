Une campagne dédiée au dépistage du cancer

Réagissez

Le dépistage, l’information et la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l’utérus sont les points forts du programme d’action de la direction de la santé de la wilaya d’Oran durant ce mois d’octobre appelé «Octobre rose».

Selon le directeur du service de prévention, Dr Boukhari, une campagne de sensibilisation, d’information et de dépistage au profit du grand public a été lancée hier au niveau de la place Roux, à Mdina Jdida, et au Jardin méditerranéen, ainsi qu’à travers les campus universitaires et les établissements scolaires. En plus de la sensibilisation, des praticiens et des paramédicaux du secteur de la santé publique procèdent à cette occasion à des actions de dépistage. Sur le plan de la prévention, l’on notera que la wilaya d’Oran a été dotée de neuf appareils de mammographie implantés au centre anticancer de Misserghin, au CHU Dr Benzerdjeb, à l’EHU 1er Novembre 1954, ainsi que dans certains établissements de santé publique de proximité à forte densité de population.

D’autre part, 54 polycliniques sont dotées d’équipements de recherche et de lutte contre le cancer. Selon le responsable du service prévention, la wilaya d’Oran, à la fin de l’année 2016, avait enregistré 925 cas de cancer du sein et 738 autres du col de l’utérus, soit une moyenne de 5 à 7 cas par jour. Pour sa part, l’association locale pour le développement du sport féminin a concocté pour la journée du 11 octobre, un riche programme d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein et le col de l’utérus au Palais des sports et à la maison de jeunes Maoued Ahmed, avec la collaboration des directions de la jeunesse et des sports et de la santé, ainsi que d’autres mouvements associatifs. Il est retenu des portes ouvertes sur la lutte contre ce fléau, des dons de sang en collaboration avec le centre de transfusion sanguine, des ateliers médicaux de dépistage et des exhibitions sportives organisées sous l’égide de la ligue des arts martiaux. Ces activités seront clôturées par un exposé sur le cancer du sein animé au niveau de la Maison de jeunes de la rue Mirauchaux par un praticien de la santé publique.