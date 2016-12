Une brigade mobile pour signaler les infractions

Réagissez

Suite aux différentes plaintes des usagers sur le non-respect de l’itinéraire de la ligne 34 reliant la place Valéro à la cité des 200 Logements à Es Sénia, une brigade composée de six représentants de cette ligne a été mise sur pied afin de veiller au respect de la réglementation. C’est ce qu’a indiqué, hier, le syndicat UNAT.

Cette brigade devra relever toutes les infractions relatives à l’incivisme, au non-respect de l’itinéraire, à l’excès de vitesse, aux dépassements dangereux et au défaut d’hygiène, entre autres. Celles-ci seront transmises au bureau du syndicat, qui les communiquera par la suite à la direction des transports. Des sanctions seront prises selon chaque infraction commise à l’encontre des contrevenants, apprend-on du côté du syndicat UNAT. En effet, plusieurs réclamations concernant cette ligne sont constatées quotidiennement par des centaines d’usagers. Ceux-ci dénoncent le non-respect de l’itinéraire devenu fréquent sur cet axe.

Les chauffeurs de bus refusent de rallier les deux stations de terminus et se contentent de desservir une partie du tronçon. Les usagers espèrent que des mesures concrètes soient prises sur le terrain, avec la mobilisation d’inspecteurs de contrôle relevant de la direction des transports. Le syndicat UNAT avait, pour rappel, mis en place un numéro vert, le 041 23 14 24, pour dénoncer toute infraction relevée. Un dispositif qui ne semble pas dissuader les chauffeurs et les receveurs, car ces derniers ne font qu’à leur tête, enfreignant loi et règlement.