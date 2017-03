Un salon dédié au textile et à la mode

Réagissez

Le centre de Conventions d’Oran abritera, du 2 au 5 avril, le Salon international du textile, «Textyle Expo». Cette première édition verra la participation de nombreux experts et représentants de marque nationaux et internationaux impliqués dans l’industrie textile. Plus de 120 exposants venus de différents pays dont l’Algérie, la Chine, l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan, l’Italie, le Portugal, la Turquie et la Tunisie, entre autres, seront présents à ce rendez-vous.

Organisée par la Sarl Cgcom Event, ce Salon du textile et de la mode comporte des expositions d’habillement bébés, femmes et hommes, accessoires vestimentaires, chaussures, impression sur textile, linge de maison, literie, machines textiles, matières premières, prêt-à-porter, produits semi-finis, stylistes, vêtements professionnels. Selon les organisateurs, «l’exposition de grande envergure s’occupe de toutes les étapes de traitement des matières premières aux machines, les produits semi-finis et finis, les concepteurs et les distributeurs. Les dernières collections de marques connues et de prêt-à-porter seront présentes dans le cadre d’un défilé de mode». Au menu aussi, de nombreuses activités interactives, telles que les colloques, séminaires et réunions, où on peut échanger des expériences et idées. Les séminaires seront animés par des intervenants professionnels nationaux et internationaux. Ce Salon offrira certainement une opportunité d’échanges entre pays de la Méditerranée et ouvrira, par là même, la porte de l’Afrique, qui reste un grand marché à découvrir par de nombreux investisseurs nationaux et étrangers.