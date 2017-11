Un salon dédié à la pêche et à l’aquaculture

Réagissez

Du 9 au 12 novembre, le Centre de conventions d’Oran abritera la 7ème édition du Salon International de la Pêche et de l’Aquaculture (SIPA 2017). Selon les organisateurs, cette édition verra, durant quatre jours, la présence de 120 exposants nationaux et internationaux, des professionnels et experts en la matière.

Par cette rencontre, il s’agit surtout de faire le point sur la corporation, de booster le secteur de la pêche et l’aquaculture avec des mises à niveau par la formation. Il sera question également de donner un coup de pouce à la production nationale de poisson qui tourne autour de 70 000 tonnes actuellement alors que les prévisions, grâce aux réserves halieutiques et aux fermes aquacoles et la modernisation de la flottille et les petits métiers qui ont été lancés ces derniers années, tablent sur 100 000 tonnes de poissons et fruits de mer ainsi que des prix abordables pour le consommateur. Ainsi, par exemple, le kilo de la sardine qui était commercialisé à travers les principaux marchés de la ville d’Oran, il y a environ un mois, entre 600 et 700 dinars, est retombé cette semaine entre 300 et 400 DA le kilo en raison d’une surproduction et une mévente, indique-t-on auprès des professionnels de la pêcherie d’Oran.