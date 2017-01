Un Salon dédié à l’agriculture

Réagissez

Le centre de Conventions d’Oran abritera, du 25 au 28 janvier, la 2e édition du Salon international de l’agriculture (Agripro), a-t-on appris des organisateurs.

Cette 2e édition va regrouper tous les métiers de l’agriculture (culture, semence, élevage, phytosanitaire, vétérinaire, matériels...). Mais aussi un espace d’échange entre professionnels et amateurs de produits et de nouveautés. Selon un communiqué, «la nouveauté est l’installation au cœur du Salon d’une ferme-témoin et d’un zoo des animaux de la ferme, qui sera une attraction offerte au grand public, l’occasion pour les citadins de découvrir le monde agricole». La première édition du Salon international de l’agriculture d’Oran a réuni plus de 113 exposants et pas moins de 23 000 visiteurs professionnels.