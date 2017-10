Un salon de l’agriculture ouvrira ses portes demain

Réagissez

La journée nationale de vulgarisation agricole sera célébrée comme il se doit cette année à Oran. La Chambre de l’agriculture a prévu toute une série d’activités pendant trois jours, les 2, 3 et 4 octobre 2017, au niveau du centre de l’artisanat et des métiers de haï Sabah.

Selon Zeddam Lahouari, secrétaire général de la Chambre d’agriculture d’Oran, «un Salon dédié aux professionnels du secteur de l’agriculture et ceux de l’artisanat et des métiers est prévu ce lundi. Des expositions de produits et matériels agricoles sont prévues et seront rehaussées par la participation d’agriculteurs, d’éleveurs, d’apiculteurs, de prestataires de services ainsi que des institutions publiques, telles que la BADR, la Caisse de mutuelaté agricole (CRMA), les coopératives des céréales et de légumes secs (CCLS), l’Entreprise de matériels agricoles, l’Ansej, la CNAC, l’Institut national de la protection des végétaux (INPV), l’Institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI)». La manifestation est organisée en collaboration avec la direction de Services agricoles et la Chambre des métiers et de l’artisanat. Selon notre interlocuteur, le but majeur de cette manifestation est de «permettre au large public d’avoir des connaissances et des informations sur les différentes filières agricoles et permettre aussi aux agriculteurs et éleveurs d’avoir un contact direct avec les prestataires de service, les fournisseurs d’intrants et de matériels et les différents opérateurs dans le domaine».