Un Salon consacré au dispositif Angem

Dans le cadre de la célébration de la semaine de l’entrepreneuriat, plusieurs activités ont été lancées par l’Agence nationale de gestion du microcrédit d’Oran, afin de sensibiliser et orienter les jeunes qui souhaitent créer leurs propres microentreprises.

Selon le chargé de communication de l’Angem, un Salon est organisé, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 novembre, au niveau de la Maison de l’artisanat de haï Essabah. La manifestation, qui s’étalera sur trois jours, a pour objectifs de vulgariser le dispositif du microcrédit auprès des populations cibles, de rapprocher le grand public des institutions d’aide à la création d’activité et de l’inciter à l’adhésion aux programmes visant la promotion des initiatives privées et l’entrepreneuriat. Une exposition des différents produits fabriqués par des jeunes ayant bénéficié de crédits est aussi au programme du Salon. Des journées de sensibilisation sont organisées depuis lundi dernier au niveau des différents centres de formation professionnelle. Le dispositif a pour objectif de lutter contre le chômage et la précarité dans les zones urbaines et rurales en favorisant l’auto-emploi, le travail à domicile et les activités artisanales et de métiers, en particulier chez la population féminine. Pour s’assurer des meilleures conditions de démarrage des projets, l’antenne locale de l’Angem dispense des formations aux intéressés, qui s’articulent autour des techniques de maturation des projets, des orientations et surtout autour du suivi des microentreprises créées.