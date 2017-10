Un réseau de voleurs de véhicules démantelé

Réagissez

Un réseau composé de trois individus impliqués dans le vol de véhicules avec agression a été neutralisé, avant hier, par les services de la police judiciaire de la sûreté d’Oran.

Les mis en cause, âgés de 23 à 35 ans, avaient agressé un gardien de parking au quartier Plateau pour s’emparer de 10 clés de voitures garées, en plus d’un véhicule de marque Peugeot 208. Pour parvenir à leurs fins, ils se déplaçaient à bord d’un véhicule.

Une fois les véhicules volés, les membres du réseau procédaient à la falsification des numéros d’immatriculation. Les enquêteurs ont bouclé tout le périmètre et ont arrêté les mis en cause à bord d’un véhicule volé. Le cerveau du réseau a été neutralisé à Hassi Bounif. Les policiers ont récupéré les clés des voitures volées, ainsi que celle qui leur servait de moyen de déplacement. La semaine dernière, un réseau de 7 malfaiteurs impliqués dans le vol et le trafic de documents et de plaques d’immatriculation a été démantelé à Oran.