Un programme coopératif vise l’insertion des jeunes

Société civile et, aussi, quelques jeunes sans emploi, de la daïra d’Arzew (communes d’Arzew et de Sidi Benyebka) ont eu l’occasion, pour la première fois, de se faire «une petite idée» sur le Programme d’appui jeunesse-emploi (PAJE) lors d’une rencontre qui s’est tenue, jeudi, au siège de l’APC d’Arzew.

Cette rencontre a été animée par trois membres représentant le PAJE au niveau de la wilaya d’Oran, qui fait partie, pour rappel, des 4 wilayas pilotes avec Béchar, Annaba et Khenchela retenues pour ce programme. Objectif premier : la vulgarisation. Dans le cadre du développement du dialogue et du partenariat institutions-société civile, le PAJE vise, à travers l’une de ses composantes, le renforcement de l’accompagnement des jeunes en vue de leur insertion sociale et professionnelle en s’appuyant sur la participation de la société civile. Cette composante s’articule autour de deux axes d’intervention : le premier consiste à mettre en place deux plateformes de services au niveau de chaque wilaya pilote : un guichet intersectoriel de proximité (GIP) et un pool de ressources et d’expertises associatives (PREA).

Selon les représentants du PAJE, le GIP, qui sera fonctionnel à partir de février 2017, regroupera pas moins de 14 ministères. Le second axe consiste à financer des actions concrètes de terrain pilotées par les acteurs de la société civile, par le biais d’un fonds de subventions (contribution au développement associatif/Codeva). Par ailleurs, trois priorités ont été définies : employabilité-formation-entrepreneuriat/réseaux et partenariats/citoyenneté. Les bénéficiaires du PAJE sont les jeunes de 16 à 30 ans (jusqu’à 35 ans dans le cadre des dispositifs CNAC ou Ansej) individuellement ou à travers les associations représentatives de la jeunesse et directement concernés par les activités, les services et les avantages que doit générer le programme.

Les représentants du PAJE ont annoncé aux participants de cette rencontre qu’ils vont déléguer deux membres au niveau de chaque commune pour mieux être à l’écoute de leurs besoins. La daïra d’Arzew est la 2e à abriter une telle rencontre après celle de Gdyel, apprend-on. Le PAJE, qui résulte d’une coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, est doté d’un budget global de 26 millions d’euros (contribution européenne 23,5/contribution algérienne 2,5). Sa maîtrise d’ouvrage est assurée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et sa gestion, son exécution et son pilotage sont confiés à une direction nationale du plan (DNP) représentée, au niveau des wilayas pilotes, par des directions locales du programme (DLP).