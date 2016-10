Un plan «Alerte enlèvement» lancé à Oran

Réagissez

Le bilan de 2016 ne signale aucune affaire de rapt d’enfant, apprend-on. Un état de fait qui n’empêche pas les enquêteurs de renforcer leur dispositif de vigilance et de sensibilisation afin d’éviter l’irréparable.

Des mécanismes de lutte contre ce phénomène ont été mis en place par la DGSN, indique-t-on. Des équipes spécialisées ont été désignées au niveau de chaque sûreté pour une prise en charge efficace de ces affaires. Ces dispositions visent à porter secours aux enfants enlevés dans les minutes qui suivent le dépôt de plainte. Outre ces mesures, une cellule de protection des enfants existe au niveau de la sûreté de wilaya.

Au niveau de la région Ouest, les services de police ont enregistré 2 cas d’enlèvements qui ont été solutionnés à temps par les enquêteurs. Dans ces 2 affaires, les policiers sont parvenus à libérer les victimes et à arrêter les auteurs, précise-t-on. Par ailleurs, un plan national «Alerte enlèvement» a été instauré et est déclenché à chaque disparition d’enfant : les services de sécurité n’attendront plus 48 h comme avant pour lancer les recherches. Cette mesure vise à augmenter les chances de retrouver les disparus sains et saufs.

En janvier dernier, le 2e commandement régional de la gendarmerie d’Oran avait élaboré un premier plan baptisé «Manal» qui vise à porter secours aux enfants enlevés, définit les tâches et coordonne les missions entre les différents intervenants et prévoit, également, la sensibilisation et l’information.

Il porte sur le déclenchement du plan à l’intérieur du territoire compétent avec la médiatisation et la diffusion de flashs d’information toutes les 15 minutes «secours d’enfant kidnappé» avec photo de l’enfant. Selon des statistiques fournies par le 2e commandement, on saura que 10 affaires dont 3 à Oran, ont été traitées entre 2010 et 2015.