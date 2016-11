Un père condamné à 18 ans de prison pour avoir tué sa fille

Réagissez

Le mis en cause M.L., accusé d’homicide volontaire avec préméditation, a été condamné, hier, par le tribunal criminel de la cour d’Oran, à 18 ans de réclusion, après que la peine capitale a été requise contre lui par le représentant du ministère public.

Les faits remontent au 10 décembre 2015 : la jeune fille âgée de 18 ans a été retrouvée morte chez elle dans la localité d’El Hassasna. L’enquête menée par les gendarmes déterminera que l’auteur des faits est le père de la victime.

Ce dernier s’est acharné sur la jeune fille la rouant de coups pendant plus de quatre heures, dira la sœur cadette de la victime qui a assisté au drame. Elle expliquera que son père a battu sa sœur avec un bâton puis l’a étranglée en la soulevant contre le mur avec ce même objet. Le rapport du légiste relèvera 28 hématomes profonds sur le corps de la victime, dont les plus importants au niveau du ventre et des pieds. Interrogé, le mis en cause expliquera que, suite à son divorce, il avait rencontré des difficultés avec sa fille aînée qui avait pour habitude de fuguer, «et, ce jour-là, je l’ai corrigée».

Ayant constaté le décès de sa fille, il se rendra à Mostaganem où il alertera sa famille. Hier, à la barre, sans sourciller, il reconnaîtra les faits, disant que sa fille avait de mauvaises habitudes et fréquentations. Mais, il sera confronté au rapport du légiste: la victime à sa mort était toujours vierge. Un point que soulignera le procureur dans son réquisitoire. Quant à sa défense désignée d’office, elle plaidera les circonstances atténuantes, se contentant de dire que le mis en cause pensait corriger sa fille.