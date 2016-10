Un parc de stationnement en projet

Réagissez

Le projet de réalisation d’un parc pour le stationnement des camions destinés au transport des marchandises et des matériaux de construction n’est pas prêt de voir le jour. Une année après que les autorités locales ont donné leur aval pour réaliser un parc à proximité du marché de gros d’El Kerma, aucune suite n’a été donnée au grand désespoir des prestataires de service. Dans ce registre et selon le syndicat UNAT Oran, on saura qu’un parc est en cours de réalisation et d’aménagement au niveau de Sidi El Bachir en face du nouveau stade d’Oran. Ce projet permettra de régler définitivement les problèmes liés au stationnement des poids-lourds.