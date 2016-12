Un numéro vert pour les enlèvements d’enfants

Réagissez

Le numéro vert «104», dédié à renforcer le Plan national de prévention d’enlèvements et de disparitions d’enfants, initié par la DGSN, a été officiellement lancé, hier, au siège de la sûreté de wilaya d’Oran, en présence du mouvement associatif, des médias et des représentants de la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Un service spécialisé dans la protection des personnes vulnérables a été également créé pour prendre en charge les appels téléphoniques des citoyens victimes d’enlèvement ou de disparition, a annoncé le chef de la sûreté d’Oran, le contrôleur Nouasri Salah, précisant que ce dispositif mis à la disposition des citoyens renforce le numéro de secours «17», et le numéro vert «1548», et vient en application des directives du Premier ministre et de la DGSN.

L’objectif de ce numéro vert et du Plan national en général est de porter secours à la victime le plus rapidement possible. Le service est également doté d’un bureau d’enregistrement audiovisuel d’enfants victimes d’abus sexuels, une première en Algérie. Le responsable a explicité les différentes étapes depuis l’enregistrement de l’appel, le traitement de l’information, la coordination avec les autres services de sécurité pour retrouver l’enfant sain et sauf.

Toutes ces démarches sont placées sous la direction du procureur de la République, a indiqué le responsable, ajoutant que la sûreté de wilaya n’a enregistré aucun cas d’enlèvement. Seuls quelques cas rares de disparition d’enfants ont été traités par les autres services. La DGSN a enregistré de 2003 à 2016, 21 cas d’enlèvement et, dans 6 affaires, les enfants ont été sauvés et plusieurs auteurs impliqués arrêtés.