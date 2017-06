Un nouveau réseau d’assainissement sera installé

Réagissez

Le déversement des eaux usées sur la voie ferrée à hauteur de la commune de Hassi Mefsoukh, relevant de la daïra de Gdyel, inquiète les responsables locaux et nécessite une prise en charge de la part des services concernés. «Cet état de fait a été signalé et un projet pour y remédier a été inscrit dans le programme de l’APC de Hassi Mefsoukh», a fait savoir le maire de cette collectivité. L’opération va cibler, en plus de cette zone, les deux lotissements, 406 et 76, situés dans le quartier Bouamama, à l’entrée de la commune.

Le projet porte sur l’installation d’un nouveau réseau d’assainissement des eaux usées en remplacement de l’ancien, un soulagement pour les habitants. L’étude est terminée et l’entreprise a été désignée. Les services de la wilaya ont dégagé une enveloppe globale de 3,5 milliards de centimes pour ce nouveau réseau d’assainissement et un délai de quatre mois a été accordé pour la réception des travaux. Par ailleurs, une autre enveloppe de 400 millions de centimes a été débloquée pour le raccordement des 63 lots au réseau d’eau potable à Bouamama, a indiqué le maire.