Un nouveau directeur de la culture à Oran

Réagissez

Kouider Bouziane, musicien de carrière, a été installé hier matin en qualité de nouveau directeur de la culture de la wilaya d’Oran. Il remplace Rabéa Moussaoui, qui a été promue, indique-t-on, inspectrice générale auprès du ministère de tutelle.

La cérémonie d’installation a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, et ce, en présence des autorités locales, des artistes et autres hommes de lettres. Dans une déclaration qu’il nous a faite, M. Oulebsir a indiqué qu’une attention particulière est accordée par le ministère de la Culture au suivi et à l’accompagnement des grands chantiers culturels qui sont en cours à Oran. Il a cité notamment les opérations de restauration des vestiges patrimoniaux que compte Oran. Notons enfin que la Maison de la culture à Oran, sise à Guerganta, est toujours fermée car les travaux de sa rénovation s’éternisent.