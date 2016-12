Un narcotrafiquant condamné à 15 ans de réclusion

Réagissez

Accusé dans une affaire de trafic international de stupéfiants, T. D. a été condamné par le tribunal criminel de la cour d’Oran à 15 ans de réclusion. Le mis en cause est impliqué dans un important réseau de narcotrafiquants activant au sud du pays, plus exactement entre Tindouf et le Maroc.

Les faits remontent au 20 mars 2009, quand un convoi de 3 Toyota est pris en chasse par les gendarmes gardes-frontières. En voyant les éléments des GGF leur intimant l’ordre de s’arrêter, les narcotrafiquants réagiront violement en tirant des coups de feu, les éléments sécuritaires riposteront et l’accrochage durera plusieurs heures et se soldera par la mort de 2 éléments du côté des GGF. Entre-temps, 2 des Toyota prendront la fuite vers la frontière marocaine. Alors que la troisième dérapera et fera plusieurs tonneaux. Elle sera rattrapée par les GGF sans personne à son bord, toutefois, la quantité de 3090 kg de kif sera trouvée à l’intérieur et d’autres quantités éparpillées aux alentours, soit un total de 3169 kg.

Cité à la barre, le prévenu niera les faits retenus contre lui, expliquant qu’il n’est pas un trafiquant de stupéfiants, mais qu’il faisait partie du groupe armé des Azaoued. «J’aurais souhaité être jugé pour ces griefs et non comme un narcotrafiquant. Je n’ai jamais été arrêté dans pareilles affaires, mais je me suis rendu de mon propre chef pour bénéficier de la charte pour la paix et la réconciliation nationale». Le représentant du ministère public a requis la perpétuité contre T.D.

Quant à la défense, elle mettra le point sur les activités terroristes de son mandant et son lien étroit avec un important trafiquant de cigarettes Marlboro.