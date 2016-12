Un mort sur le 4e boulevard périphérique

Réagissez

Un accident de la circulation, survenu, hier, à une heure du matin, sur le 4e boulevard périphérique, à hauteur de Bir El Djir, a fait un mort. Selon les pompiers, une voiture de marque Renault Clio 3 est sortie de la route et a fait plusieurs tonneaux. On déplore le décès sur le coup de la nommée S. F., âgée de 65 ans. Une autre victime, S. F., souffre de plusieurs traumatismes et est inconsciente, alors qu’un bébé de 4 mois, B. H., est blessé à la tête. Les deux derniers ont été évacués vers les urgences de l’hôpital et la première a été déposée à la morgue pour une autopsie.