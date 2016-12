Un mort et un blessé dans un accident

Réagissez

Hier, vers 4h20, une voiture de marque Dacia Logan, immatriculée à Saïda, a percuté de plein fouet un conteneur sur le boulevard du commandant Ferradj, près du stade Cepso, non loin du port d’Oran. Un homme, qui dormait dans le conteneur, est mort sur le coup à la suite du choc. La victime, âgée d’environ 45 ans, ne portait aucune pièce d’identité. A leur arrivée sur les lieux, les éléments de la protection civile ont découvert que le conducteur avait pris la fuite et que deux autres occupants de la voiture étaient sains et saufs et que le quatrième avait des blessures à la tête. La dépouille a été déposée à la morgue. Une enquête a été ouverte.