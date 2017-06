Un mort et deux blessés sur la route

Réagissez

Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans une collision entre une voiture et deux motos dans la commune de Benfréha. Selon le communiqué de la Protection civile, le drame s’est produit la nuit de vendredi à samedi peu avant 23 h lorsqu’une voiture de marque Haifi est entrée en collision avec une moto de marque Peugeot 103 et une autre moto de marque Timaxe. Le conducteur de la Timaxe, âgé de 39 ans, est décédé sur place. Les deux passagers de la deuxième moto âgés de 20 et 29 ans ont été gravement blessés. Ils ont été évacués vers le service des UMC de l’hôpital 1er Novembre. Une enquête a été ouverte.