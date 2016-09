Un mort et deux blessés sur la route

Réagissez

Hier, vers 3h 44, une collision entre deux voitures a fait un mort et deux blessés graves. Selon un communiqué de la protection civile, le sinistre s’est produit sur le chemin de wilaya N84, commune d’El Ançor, suite à une collision entre une Volkswagen Golf 7 et une Peugeot 208. Le conducteur de la 208 a été gravement blessé alors que son compagnon est mort sur place. Le conducteur de la Golf a été aussi blessé. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Aïn El Turck et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.