«Un jumelage entre Oran et Split en projet»

Dans cet entretien, Marin Andrijasevic, ambassadeur de la Croatie à Alger, évoque un projet de jumelage entre Oran et Split et s’exprime sur l’organisation des Jeux méditerranéens qu’accueillera Oran en 2021.

Qu’avez-vous pensé de la candidature d’Oran pour l’organisation des Jeux méditerranéens 2021 ?

J’ai suivi la candidature d’Oran pour les Jeux méditerranéens 2021 depuis assez longtemps. En 2015, j’ai visité Oran spécialement pour une réunion autour de sa candidature. J’ai été très étonné par ce qui a été fait à l’époque : le stade était déjà en construction, le village olympique, etc. J’ai été agréablement surpris.

Ensuite, j’ai fait un rapport aux autorités de mon pays et un autre rapport pour le Comité olympique de la Croatie pour soutenir Oran car tout était sur la bonne voie. J’ai soutenu Oran aussi parce que cela allait donner un nouveau souffle à toute l’Algérie pour le développement, pas seulement dans les installations sportives mais aussi le tourisme en général.

Et je crois que l’Algérie et Oran en particulier doivent utiliser cet événement pour le développement dans tous les domaines. Et, si j’ai un conseil à donner à mes amis algériens : profitez-en ! Un événement sportif d’une telle ampleur peut changer le visage d’une ville et aussi la perception d’un pays à l’étranger.

Que pensez-vous de l’organisation ?

Le représentant du Comité olympique croate et moi-même sommes présents à cette réunion qui est pour nous extrêmement importante. On commence à parler de choses techniques et des aspects nécessaires pour l’organisation car il s’agit de 28 sports différents. Il faut donc penser à tout. Il y a déjà un grand travail organisé, comme la programmation des compétitions. Cela veut dire qu’on pourra bien commencer ces jeux du point de vue de l’organisation. En plus, la présence de Monsieur le ministre des Sports témoigne que tout le gouvernement est derrière ce projet. Et moi, personnellement, je voulais à tout prix assister à cette réunion. Je connais très bien Oran, c’est une ville que j’aime beaucoup. Et je l’ai soutenue à Pescara.

Qu’en est-il de l’échange d’expérience entre Oran et votre pays ?

Justement, il y a un esprit d’accueil unique à Oran et connu mondialement. J’aimerais bien que les Croates le voient un peu plus car il n’y a pas trop de Croates qui viennent en Algérie, et pas assez d’Algériens qui visitent la Croatie. C’est pour cela que les Croates doivent venir voir cette hospitalité. Donc pour l’échange, vous êtes un pays méditerranéen et nous aussi ; vous organisez les JM et nous en avons organisé à Split en 1979.

C’est pour cette raison qu’on travaille sur le jumelage entre Oran et Split qui devrait se faire prochainement. Je pense aussi qu’un échange est indispensable, que ce soit dans les affaires ou entre les journalistes. Mais, j’aimerais bien qu’on accorde la priorité aux enfants : qu’une trentaine d’enfants algériens viennent visiter la Croatie, c’est encore plus important car, imaginez, cela fait 30 familles et plus, voire 150 personnes qui bénéficieraient de cet échange.

Et vice-versa : faire venir des enfants croates chez des familles oranaises. Il y a aussi de l’échange dans tous ces sports. J’aimerais, en effet, que les sportifs prennent part aux échanges et organisent un tournoi, une sorte de simulation pour vérifier les infrastructures et l’organisation pour chaque discipline. Pourquoi pas un tournoi des villes qui ont déjà organisé les JM, comme Split. Mais aussi, nous pourrons organiser une mission de journalistes algériens oranais en Croatie en 2017.