Un homme fauché mortellement par une voiture

Un grave accident de la circulation, survenu dans la soirée de jeudi, a fait un mort et un blessé grave. Selon la Protection civile, à 19h23 sur le 4e Bd périphérique, à hauteur de Bir El Djir, une voiture de marque Volkswagen Golf3 a heurté un piéton. Agé d’une cinquantaine d’années et non identifié, l’infortuné est mort sur le coup suite à de graves blessures à la tête, tandis que le conducteur a été blessé. La dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l’EHU.