Un gendarme condamné à 8 ans de prison

Réagissez

Impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants, un gendarme a comparu, hier, aux cotés de 7 autres mis en cause, à la barre du tribunal criminel pour répondre des griefs de détention, transport et commercialisation de stupéfiants. Cette affaire remonte au 10 juin 2014, des informations parviennent aux éléments sécuritaires, sur un réseau de trafic de stupéfiants qui active entre Maghnia, Constantine, Tébessa et la Libye. Un ressortissant libyen a même été identifié et suite aux contrôles, il a été relevé plusieurs entrées et sorties de ce dernier en Algérie quelques jours à peine avant l’éclatement.

Le 10 juin 2014, les véhicules suspects sont interceptés au niveau d’un parc, la fouille du véhicule permet aux gendarmes de saisir l 18,850 kg de kif, 2 personnes sont alors arrêtées, H. M. et B. L. L’enquête permet de localiser les autres mis en cause dont 4 originaires l’Est du pays, de même que le gendarme lui aussi originaire de Constantine et exerçant à Oran. L’enquête portant sur le train de vie de ce dernier déterminera qu’il se permettait des extravagances dépassant ses moyens. D’un autre coté, une des voitures suspectes lui appartenant a été identifiée comme utilisée pour transporter le kif.

En effet, même après l’avoir maquillée par un tôlier, les chiens renifleur arriveront à trouver où était aménagé l’endroit servant à cacher les stupéfiants. Par ailleurs, la perquisition du domicile d’un autre mis en cause, originaire de Béjaïa, permettra de saisir 850 g de kif, il se défendra en disant que ces stupéfiants sont pour sa consommation. A la barre, les accusés se renverront les accusations et nieront les faits à l’exception du prévenu qui avait reconnu la consommation et maintiendra ses déclarations. Quant au gendarme, il jurera par tous les saints qu’il est innocent. Le réquisitoire prononcé s’étendra de 4, 8 et 15 ans de réclusion. Quant à la défense, elle plaidera la non culpabilité et les circonstances atténuantes pour la consommation. Aux termes des délibérations, les peines de 5, 6, 7 et 8 ans de prison ferme ont été retenues contre les mis en cause.