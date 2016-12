Un gendarme condamné à 12 ans de réclusion

Réagissez

Le mis en cause, M. Belkacem, un gendarme de 21 ans, accusé dans une affaire de trafic de stupéfiants, a été condamné hier, par le tribunal criminel de la cour d’Oran, à 12 ans de réclusion.

Par ailleurs, le dénommé Z.Ch., alias Mhibla, également mis en cause, a été acquitté. Alors que le dénommé H. H., se trouvant en fuite, a écopé de la perpétuité par contumace. Le 14 avril 2015, lors d’un barrage des Douanes au niveau de la localité de Aïn Nhal, près de Maghnia, une Audi Q5, qui prêtait à suspicion, a été fouillée. L’opération s’est soldée par la saisie de 45 kg de kif.

Le chauffeur, à savoir le gendarme, reconnaît les faits, ajoutant qu’il a fait le voyage de Rouïba, alors qu’il a été contacté par H. H. pour travailler avec lui dans le trafic des stupéfiants contre la somme de 50 millions de centimes, précisant que c’est la première opération du genre qu’il mène. Lors d’une perquisition opérée au domicile de H. H. à Rouiba, les gendarmes constatent qu’une voiture de marque KIA surveillait les alentours. Le chauffeur, Z. Ch. est arrêté et la fouille du véhicule se soldera par la saisie d’un téléphone et d’un passeport. Après vérification, il s’avérera que c’est le numéro utilisé pour appeler le gendarme mis en cause, de même qu’il a été déterminé que le passeport appartient au mis en cause en fuite, H.H. Z.Ch. niera toute complicité dans cette affaire.

Quant aux effets saisis dans sa voiture, il dira les avoir récupérés auprès de H. S., frère de H. H. A la barre du tribunal criminel, M. Belkacem maintiendra ses déclarations. A.Ch. expliquera que c’est H. H. qui lui a remis ces effets, lui demandant de les donner à son frère. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la perpétuité contre les deux accusés. Quant à la défense, celle du gendarme a plaidé les circonstances atténuantes, et celle de Z. Ch. a demandé l’acquittement.