Un des accusés acquitté

En janvier 2015, quatre jeunes, âgés d’un peu plus de vingt ans, ont fait subir à un enfant des atrocités, en excitant une chienne contre lui tout en filmant cette horrible scène.

Un des accusés de l’attaque par une chienne contre un enfant, K.A., a été acquitté, hier, par le tribunal criminel d’Oran. Le représentant du ministère public avait requis la peine de 5 ans de réclusion.

Ce mis en cause a été cité dans l’affaire de l’enfant du quartier Victor Hugo, qui avait été attaqué par une chienne. Une affaire qui a éclaté suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant un enfant âgé d’à peine 7 ans attaqué par une chienne sous le regard amusé de 4 jeunes qui excitaient l’animal, et que les médias nationaux et internationaux ont repassée en boucle. Janvier 2015, l’enfant sort jouer dans la rue et 4 jeunes, âgés d’un peu plus de la vingtaine, lui font subir des atrocités en excitant une chienne à son encontre tout en filmant cette scène horrible. L’enfant pleurait et criait face à cet animal hyper excité. A la barre du tribunal criminel, le mis en cause K.A. niera en bloc les accusations retenues contre lui, expliquant qu’il ne fut pas identifié sur la vidéo. Sa défense plaidera la non-culpabilité insistant sur les déclarations de son mandant.