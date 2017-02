Réagissez

Accusé d’avoir falsifié des cachets de l’état civil, le mis en cause A. M. a été condamné, hier, par le tribunal criminel de la cour d’Oran à 5 ans de réclusion.

Le représentant du ministère public avait requis 20 ans de réclusion. Les faits remontent au 1er avril 2015, quand le prévenu, cité dans une affaire de stupéfiants par ses complices, est localisé et une perquisition est opérée au niveau de son domicile à Aïn El Beida. Les éléments sécuritaires mettront la main sur un livret de famille vierge comportant des cachets de l’état civil d’Oran.

Interrogé sur ce document, le prévenu expliquera qu’un certain Kada, un ami à lui, l’avait oublié chez lui et l’avait contacté pour lui dire de le lui garder en attendant qu’il vienne le récupérer. Après analyse dudit document et des sceaux se trouvant sur ce dernier, un responsable de l’état civil expliquera que les cachets sont falsifiés.

Confronté une nouvelle fois à ce grief, ce mis en cause niera avoir falsifié ce document. A la barre, A. M., une fois de plus, réfutera les accusations portés conte lui, faisant d’autres déclarations qui le contredisent. En effet, après avoir déclaré que le fameux Kada est un ami, il dira que c’est son voisin. Si tel est le cas, dira le président de la cour, pourquoi n’est-il pas revenu récupérer son document ? Ne sachant quoi répondre l’accusé se taira.