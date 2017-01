Un congrès international dédié aux urgences médicales

Réagissez

La prise en charge des différentes situations d’urgences médico-chirurgicales sera débattue, à partir d’aujourd’hui, à l’établissement hospitalo-universitaire du 1er Novembre, a-t-on appris de la cellule de communication.

Ce premier congrès international se tiendra, aujourd’hui et demain, avec la participation de spécialistes nationaux et étrangers. Les communications du congrès ont été regroupées dans deux catégories : les urgences médicales et les urgences chirurgicales.

Plusieurs thèmes ont été retenus pour ce congrès, gestion du stress et des conflits au quotidien des urgences, le rôle de l’infirmière d’accueil et d’orientation dans la gestion des flux aux urgences, les pathologies cardiovasculaires, le syndrome coronarien aigu de l’extra hospitalier au plateau technique, la place de l’angioplastie en urgence, prise en charge extra et intra hospitalière des troubles du rythme, urgences neurologiques, prise en charge de l’embolie pulmonaire, prise en charge du choc hémorragique aux UMC, les céphalées aiguës aux urgences, maltraitance sur mineurs de moins de 16 ans, entre autres. Des thématiques paramédicales seront, par ailleurs, au programme de ce congrès, comme le rôle des ambulanciers SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation), surtout que l’EHU a lancé, en début du mois, le premier service du genre à l’échelle nationale.

Le SMUR intervient lors d’un accident ou lorsque le pronostic vital d’une personne est engagé, à domicile ou dans la rue. Les équipes composées de médecins et d’infirmiers se déplacent vers le malade suite à un appel sur le numéro vert (041 705 104). En outre, la rencontre verra aussi l’animation de plusieurs ateliers liés aux différents thèmes dont : Echographie aux urgences, Immobilisation, Echodoppler transcranien. Une table ronde sur l’organisation des urgences et le dossier électronique médical sera animée par M. Mansouri, DG du CHU 1er Novembre et le Pr. Blua, DG du CHU de Troyes (France).