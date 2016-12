Un congrès et un salon dédiés au pétrole, au gaz et à la pétrochimie

Réagissez

L’édition OGEX 2016, qui se décline, à la fois, en un congrès et un Salon international dédiés au pétrole, au gaz et à la pétrochimie, a ouvert ses portes, hier, à l’hôtel Méridien d’Oran. S’étalant sur 2 jours, cette manifestation, qui a été inaugurée par le wali d’Oran, réunit les différents acteurs dans le domaine de l’énergie.

Le ministre de l’Energie n’a pas fait le déplacement pour assister à cet événement, qui a accueilli 50 exposants nationaux et internationaux. Organisé par Symbiose-Communication-Environnement et GreenOrbis International, avec la participation du Groupe Sonatrach, ce rendez-vous a attiré les dirigeants de différentes compagnies internationales, sociétés de services, fournisseurs de solutions pour les énergies, organisations internationales, investisseurs et organismes financiers. Le congrès a, quant à lui, vu la participation de 400 congressistes venus de 20 pays. Six thèmes ont été retenus durant cette manifestation : «Les perspectives de l’industrie pétrolière et gazière en Algérie», «Les horizons du pétrole et du gaz conventionnels et non conventionnels», «Le raffinage et la pétrochimie», «Une industrie d’intégration ambitieuse»,

«Les secteurs stratégiques de l’exploration-production» et «L’efficacité énergétique». Durant ces deux jours, l’OGEX 2016 ambitionne d’accueillir pas moins de 3 000 visiteurs professionnels représentant différents secteurs, comme les hydrocarbures, l’administration, l’industrie, etc. Lors de la première journée, les engagements de la COP 21 étaient au centre des différents ateliers, notamment à travers l’intervention Toufik Hasni, ex-vice-président de Sonatrach.

A travers les différents ateliers, les experts espèrent aboutir à des résolutions concernant la politique énergétique algérienne dans le cadre des mutations mondiales, tant sur le plan économique qu’environnemental. Le marché de l’énergie et du pétrole étaient donc au centre des réflexions lors des activités d’hier, tout comme le volet de l’investissement. D’ailleurs, l’intervention de Mme Ana Stanic, directrice de l’entreprise britannique E and A, Law, a porté principalement sur l’investissement énergétique en Algérie, ce qui confirme l’attractivité du marché algérien et l’intérêt que lui portent toujours les multinationales. De son côté, Bessaoud Rachid, directeur de l’ONG R20, est intervenu sur l’économie d’énergie dans les constructions. En somme, ce colloque prend une dimension écologique certaine.