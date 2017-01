Un club de chefs d’entreprise voit le jour à Oran

Réagissez

Un club composé d’entrepreneurs et d’investisseurs (CEI) a vu le jour à Oran. Cette initiative émane d’un groupe d’opérateurs économiques et d’entrepreneurs de la région activant dans différents secteurs.

Ce club, qui a été agréé le 27 septembre dernier, est opérationnel. Les membres du bureau ont organisé, hier, leur première sortie d’information et de sensibilisation, au niveau de l’hôtel Sheraton, en coordination avec le Conseil national de la fiscalité, par une rencontre régionale sur la loi de finances 2017. Son premier vice-président, Karim Cherif, a saisi l’occasion pour exposer les grands axes d’action du club, qui a une vocation régionale et locale, en constituant un cadre de concertation et d’accompagnement au profit des entrepreneurs et investisseurs pour la promotion de leurs projets d’investissements ou de partenariat à travers la wilaya d’Oran. L’adhésion au CEI est ouverte aux entreprises de droit algérien, quelles que soient leurs activités ou leur taille. Le bureau, présidé par Mohamed Amine Mouffek est composé de dix membres.