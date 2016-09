Réagissez

Dimanche dernier, de nombreux écoliers ont rejoint leurs classes, tout contents qu’ils étaient du commencement d’une nouvelle année scolaire. Ceci étant dit, il faut noter qu’il existe à Oran une certaine catégorie d’élèves, de plus en plus nombreuse du reste, que les parents ont décidé de mettre non pas au sein de l’école publique, mais dans un établissement scolaire relevant du secteur privé.

D’entrée de jeu, il faut bien dire ce qu’il en est : ce n’est nullement par gaieté de cœur que les parents mettent leur progéniture au sein d’un établissement privé. S’ils optent pour ce choix, ils le font parfois la mort dans l’âme et au prix d’énormes sacrifices. C’est du moins ce que nous avons constaté après avoir récolté, ici et là, quelques témoignages de parents dont les enfants sont en âge d’aller à l’école. Le prix est, en effet, souvent élevé, atteignant les 20 000 DA par mois que les parents doivent débourser rubis sur l’ongle à la fin de chaque mois.

Parfois, ils se doivent de payer «à l’année» et dès le commencement de celle-ci, bien entendu. «L’école où se trouvent mes enfants a eu les meilleurs taux de réussite aux examens pour la 2e année consécutive», nous explique Mourad, un parent qui a mis ses deux enfants dans une école privée non loin de Gambetta. «Dans cette école, 100% des élèves du cycle primaire ont réussi leur examen de 5e. Quant au BEM, le taux de réussite a atteint 97%, et au baccalauréat, la réussite est de l’ordre de 96%... c’est énorme !», nous confie-t-il, avant d’ajouter que c’est pour cette raison, et l’assurance que ses enfants recevront un enseignement de qualité dans cette école, qu’il a décidé de les y inscrire.

«Je suis plus que satisfait, nous dit-il encore, car il y a une grande rigueur : le téléphone interdit depuis longtemps, le tablier obligatoire, pas de gel», et en plus de cela, les enfants bénéficient d’un certain équilibre du fait que les classes ne contiennent pas plus de 20 élèves. «Dans ma vie, je n’ai ni commerce ni héritage, et c’est pour cela que j’investis totalement dans l’éducation de mes enfants, je fais beaucoup de sacrifices et je me prive de tant de choses pour leur permettre de réussir dans leurs études».

C’est l’avis de plusieurs parents d’élèves dont les enfants sont inscrits au sein d’une école privée : «L’école où sont mes enfants, de par la qualité de l’enseignement, m’aide dans leur éducation. Ils évoluent dans un milieu où l’émulation est omniprésente, ils sont auto-motivés, et c’est l’une des plus belles choses qu’on puisse leur souhaiter». Ceci étant, comme on nous explique : «L’école seule ne garantit pas la réussite ! Il faut, cela va de soi, le suivi des parents, mais avec de meilleures conditions d’études, le suivi devient moins difficile».

Ce qui incite les parents à opter pour les écoles privées, c’est, à leurs dires, «la rigueur» qui les caractérisent : «Les professeurs ne s’absentent pas, le programme est assuré, et en plus, les élèves jouissent d’un programme complémentaire avec ciné-club, bibliothèque et même suivi psychologique avec un médecin exerçant à Montpellier et qui vient, chaque trimestre, pour aider les familles qui ont des difficultés avec leurs enfants». Selon cet interlocuteur, il est du devoir des parents de chercher la rigueur et le mieux-être pour leurs enfants, quitte à se priver de beaucoup de choses.