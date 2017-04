Un centre technique en projet

Réagissez

Un centre technique des industries chimiques sera créé à Oran, a indiqué un responsable du ministère de l’Industrie, en soulignant que le décret de création sera promulgué incessamment, en attendant la finalisation de l’étude. Le centre sera implanté au quartier Boulanger, en face du siège de la sûreté urbaine de Medioni. Une assiette de près de 4000 mètres carrés a été récupérée pour ce centre qui disposera de quatre laboratoires d’analyse et d’études dédiés au secteur de la chimie. «Le centre fait partie des structures d’appui nécessaires à la refonte du secteur industriel, mais même les opérations de commerce extérieur et les normes de qualité, de sécurité et de santé publique passeront par ce centre, premier du genre en Algérie», a expliqué M. Laïdouni. L’organisation du centre se fera selon les compétences et l’université sera représentée dans le conseil d’administration. Notre interlocuteur a également annoncé que le centre disposera d’un conseil scientifique, ce qui démontre la valeur de ce projet. «Les membres des conseils seront choisis intuitu personae et pas selon les fonctions à l’université. C’est-à-dire que le centre technique privilégiera les compétences pour son fonctionnement. Ça sera ainsi à tous les niveaux, que ce soit dans les laboratoires, l’administration ou les conseils», a expliqué M. Laïdouni. .