Un centre dédié à la formation à l’audiovisuel et aux TIC

Réagissez

L’association Santé Sidi El Houari (SDH), en partenariat avec l’association USA-Moyen-Orient (MEPI), a lancé, avant-hier, un projet intitulé «Ibda3Com».

Le partenariat avec le MEPI est une initiative présidentielle des Etats-Unis, fondée afin de soutenir les réformes économiques, politiques et éducatives entreprises dans la région du Moyen-Orient et d’offrir des perspectives d’avenir pour toutes les populations de la région, notamment les femmes et les jeunes. L’initiative vise à lier le secteur des affaires privées, les organisations non gouvernementales, les sociétés civiles et les gouvernements arabes, américains, afin de développer des politiques et des programmes innovateurs, qui soutiennent les réformes dans la région.

Cette journée a été marquée par l’inauguration d’un centre de formation, d’apprentissage et d’insertion professionnelle aux métiers de l’audiovisuel et des TIC, selon la cellule de communication de l’association. Des locaux inexploités, s’étendant sur une superficie de près de 250 mètres carrés, ont été rénovés et aménagés pour abriter les activités du nouveau centre, qui comprend plusieurs salles dédiées à la prise de vue, au montage/conversion vidéo, à l’acoustique (enregistrement audio) et aux séances pédagogiques. «Le projet, qui va se dérouler aussi dans d’autres wilayas d’Algérie, vise à renforcer les capacités des acteurs associatifs et de plusieurs partenaires dans les métiers de l’audiovisuel avec l’appui des universitaires, des agences privées et des personnalités du cinéma et de la communication dans les technologies de l’information, de la communication et de l’animation socio-culturelle. C’est par la formation, l’action et l’insertion professionnelles que le projet sera mené», selon l’association SDH.

La création de ce centre vise à offrir aux jeunes des voies d’insertion dans le domaine de l’audiovisuel. L’objectif est de former durant une année 220 jeunes. Ils seront encadrés par une équipe de huit jeunes formateurs dans les domaines cités précédemment et seront suivis par l’insertion de 20 participants et l’accompagnement de 10 jeunes pour la création de leurs microentreprises. Dans le cadre de ce projet, d’autres événements socioculturels et un festival du court métrage et de la photographie sont prévus.