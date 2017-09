Un centre de collecte de déchets recyclables à El Hamri

Réagissez

Après plusieurs années de fermeture, l’ancien parc de la division d’assainissement et d’hygiène de la commune d’Oran, situé au quartier El Hamri, a trouvé sa nouvelle vocation. Il sera transformé en centre de collecte des produits recyclables, comme le plastique, le carton, le verre et autres, a-t-on appris de la cellule de communication de la commune d’Oran. Le site fera l’objet d’aménagements pour permettre d’entreposer et de stoker les matériaux recyclables récupérés avant de les vendre aux entreprises de transformation. Ce parc, fermé depuis plusieurs années après le transfert des services de nettoiement et d’hygiène vers un autre site à Petit Lac, avait fait l’objet d’une étude pour la réalisation de l’état civil central par l’APC, puis d’une structure sportive. Les deux projets n’ont pas abouti. Chaque jour, environ 1200 tonnes de déchets ménagers provenant de différentes communes de la wilaya d’Oran sont acheminées au centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif. Pas moins de 55% des déchets organiques peuvent être récupérés grâce au traitement et au tri.