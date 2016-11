Un cadavre rejeté par la mer

Réagissez

Le cadavre d’un jeune homme non identifié a été rejeté, hier matin vers 11h, sur une plage de Kristel. Aussitôt l’information parvenue aux services de sécurité, une équipe de la gendarmerie s’est déplacée sur les lieux et a évacué le corps vers la morgue. Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer s’il s’agit du corps d’un harrag. En effet, plusieurs tentatives de migration clandestine ont été avortées, ces derniers mois, au large de Aïn El Turck et Kristel, par les garde-côtes.