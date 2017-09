Un bus pour relier Boufatis à hai Es-Sabah

Réagissez

Après plusieurs appels lancés par la population de Boufatis pour mettre à leur disposition un bus direct reliant leur localité à hai Es Sabah, les usagers viennent enfin d’obtenir gain de cause avec l’ouverture, avant-hier, de la ligne 90. L’entreprise ETO a injecté quatre autobus. Selon le directeur de l’entreprise ETO, on saura que cette ligne a été créée à la demande de nombreux usagers et sur instruction des autorités locales qui ont donné des directives pour prendre en charge les doléances des habitants. Ces derniers étaient obligés de prendre plusieurs navettes pour arriver enfin à hai Es Sabah. Ce sont, en général, les fonctionnaires et les étudiants qui sont les premiers à avoir dénoncé les désagréments enregistrés suite à l’absence de cette liaison directe. L’approche de l’hiver est encore un souci que les autorités concernées négligent, mais qui a son importance. Les usagers se retrouvaient obligés de se rabattre sur les clandestins qui assurent la navette vers cette localité à des tarifs jugés excessifs.