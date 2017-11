Un budget mobilisé pour payer les dettes contractées auprès des entreprises

Réagissez

Le wali d’Oran a annoncé, hier, le début de paiement des créances des entreprises ayant réalisé des travaux publics et qui n’ont pas été payées, ce qui a provoqué un ralentissement des chantiers. Ces dettes sont estimées à plus de 12 milliards de dinars, selon le wali.

Ce dernier déclare : «Dans le cadre des nouvelles mesures prises pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur des investissements, nous tenons à rassurer toutes les entreprises qui ont réalisé des travaux et qui avaient des créances et des situations non payées, car nous venons de faire une évaluation globale des dettes suivant une note du gouvernement. Ces dettes sont estimées à plus de 12 milliards de dinars pour toutes les entreprises à Oran.

Nous avons communiqué ce dossier au ministère des Finances et cet argent, dans sa totalité, nous a été alloué la semaine passée. Il s’agit des dettes calculées jusqu’au 31 août 2017. Le Trésor de la wilaya et le contrôleur financier ont commencé à payer les entreprises». Par ailleurs, M. Chérifi a abordé le sujet des zones d’activités, notamment la création d’une nouvelle zone à Tafraoui. Il estime à cet effet que le plus grand problème rencontré est celui de l’aménagement pour lequel un groupe de travail vient d’être chargé d’étudier les différentes solutions. «Lors de la dernière réunion de la commission des investissements que je préside, nous avons abordé le problème de l’aménagement des zones d’activité. J’ai chargé un groupe de travail de présenter des propositions que nous soumettrons par la suite au gouvernement. Il s’agit de savoir comment aménager sans attendre l’argent, soit selon un accord avec les bénéficiaires des terrains, baisser les redevances, etc. On s’attend à recevoir des propositions concrètes», a-t-il déclaré.