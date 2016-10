Un bébé de trois mois enlevé puis retrouvé par les gendarmes

Réagissez

Un bébé de trois mois a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi dans le bidonville de Coca.

L’alerte a été donnée par la mère du bébé qui avait avisé les gendarmes grâce au numéro vert, le 1055, que son enfant avait été enlevé par son voisin.

Aussitôt l’alerte donnée, un important dispositif a été déployé dans le périmètre de la maison de l’auteur de cet enlèvement. Les faits se sont déroulés jeudi vers 1h lorsque la mère a déclaré aux gendarmes que l’auteur du kidnapping, qui avait l’habitude de venir chez elle, était ce jour-là sous l’effet de psychotropes. Il lui a fait des avances qu’elle avait refusées avant de prendre la fuite en laissant son bébé à la maison pour aller chercher de l’aide auprès de ses voisins.

Au niveau du groupement de la gendarmerie d’Oran, on saura que plus d’une cinquantaine de gendarmes se sont déployés sur les lieux pour retrouver le bébé sain et sauf. Tout le périmètre a été bouclé pour retrouver l’auteur de cet acte qui a été arrêté et a reconnu que le nourrisson était dans son domicile, sis au quartier de Coca. Le bébé a été admis aux services des urgences pour s’assurer qu’il était en bonne santé et a été remis à sa mère. L’auteur sera traduit devant la justice pour enlèvement.