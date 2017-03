Un autre «goût de France» aux ambassadeurs

Réagissez

L’opération «Good France», jeu de mots pour «Goût de France», a été célébrée encore une fois cette année à Oran, avec «un dîner à la française», organisé, comme pour la précédente édition, au restaurant les Ambassadeurs de l’hôtel Royal, en présence d’une cinquantaine d’invités nationaux ou étrangers, à l’instar du consul général du Maroc à Oran. Il faut savoir que cette opération, initiée il y a juste trois ans, réunit aujourd’hui plus de 200 000 convives un peu partout dans le monde.

«C’est une sorte de communion planétaire impliquant presque 3000 restaurants sur tous les Continents», a estimé Gérard Menard, le consul général de France à Oran dans son allocution de bienvenue.

Les chefs algériens participant à cet événement ont été sélectionnés par l’association le Collège culinaire de France et devaient, en collaboration avec les chefs français, «élaborer un dîner dans cet esprit d’excellence et d’ouverture aux cuisines du monde».

A Oran, ce sont Fayçal Habbi et Julien Cruège, de Bordeaux, qui ont mis à contribution leurs talents respectifs pour proposer un menu original. «J’ai séjourné pendant deux jours à Oran, mais il faut savoir que tout un travail d’élaboration a été effectué en amont via des contacts par mail avant de décider de ce que nous allions vous proposer», a expliqué le chef bordelais, dont le restaurant porte le nom et dont la talent a été reconnu par le célèbre guide Michelin pour sa «cuisine goûteuse, juste et sincère, rythmée par les saisons et mettant en valeur les produits locaux», rappelle encore le diplomate français, citant son congénère des siècles précédents, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, pour qui «le meilleur auxiliaire d’un diplomate est son cuisinier»