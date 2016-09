Un architecte condamné à 12 ans de réclusion

Réagissez

La cour de justice d’Oran

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné, hier, K. N., architecte expert, accusé dans une affaire de «faux et usage de faux et escroquerie», à 12 ans de réclusion.

Cette affaire, rappelons-le, a éclaté après plusieurs plaintes déposées par des victimes sur la vente de lots de terrain fictifs. Les investigations de la gendarmerie se solderont par la localisation du principal mis en cause, un architecte ayant fait de sa somptueuse maison à Belgaid un bureau d’études. Et de là, avec la complicité de l’ex-président de l’APC de Hassi Mefsoukh, commencera alors la vente de terrains fictifs.

L’enquête aboutira à la conclusion que le mis en cause procédait, depuis 2009, à des ventes sur la base de faux documents.

Lors de la perquisition du domicile de l’architecte, des équipements informatiques, des imprimés d’actes administratifs, des plans de situation, des plans de masse et de bornage, plusieurs cachets et griffes ont été découverts. Il a été cité à la barre du tribunal sur la base de deux plaintes déposées par les dénommés S. H. et S. T. à qui il a vendu des terrains fictifs avec de faux documents.

Selon l’expertise, la griffe du président de l’APC et sa signature ont été falsifiées. Rappelons, que l’ex président d’APC avait été acquitté lors d’un premier procès. Le mis en cause se défendra en niant les faits. Le représentant du ministère public avait requis la peine de 18 ans de réclusion.