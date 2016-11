Un ancien gendarme impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants

Réagissez

Accusé dans une affaire de trafic de stupéfiants et de crime organisé, un ex- gendarme, qui faisait partie du corps des GGF à Maghnia, a été condamné, la fin de semaine dernière, à 20 ans de réclusion par le tribunal criminel d’Oran.

Ce dernier avait été approché par 2 trafiquants à Maghnia, qui lui ont proposé de mettre à leur service sa connaissance du terrain pour convoyer de la drogue à travers le territoire national. Une proposition alléchante à plus d’un titre : elle lui permettait de gagner rapidement de l’argent (15 000 DA pour chaque kg transporté) et, surtout, satisfaire sa consommation personnelle.

En juin 2015, il est interpellé au barrage de gendarmerie à Oggaz (w. de Mascara), sur l’autoroute Est-Ouest. C’est son attitude d’accro aux stupéfiants qui a attiré l’attention des gendarmes. La fouille de sa Peugeot 205 a permis de découvrir plus de 43 kg de kif dissimulés dans le coffre. Il reconnaît les faits et désigne ses deux complices, qui feront l’objet d’un mandat d’arrêt. Au niveau du tribunal, il maintiendra ses dires en regrettant de s’être laissé aller à la tentation de la drogue et de l’argent facile. Dans sa plaidoirie, le représentant du ministère public avait requis la perpétuité.