Un an de prison requis en appel contre l’ex- maire

L’ex-président d’APC de Sidi Chami et la responsable de la trésorerie, ainsi que le secrétaire général de cette commune ont comparu, jeudi, devant la cour d’appel.

Les deux premiers prévenus ont été condamnés en première instance, respectivement, à des peines de 1 an et de 6 mois de prison ferme, pour dilapidation de deniers publics et le troisième a été relaxé. Devant la cour d’appel, le procureur a requis le maintien de ses premières ordonnances. Selon les faits, ces responsables ont utilisé le budget octroyé pour équiper les écoles en chauffage, soit 3,465 milliards de centimes, toutefois cet argent ne sera jamais employé aux fins qui lui étaient destinées, outre la somme des 465 millions qui servira à quelques travaux, tels le ramassage d’ordures et autres réfections. La trace des trois milliards ne sera retrouvée sur aucune comptabilité et personne ne pourra expliquer comment elle a été utilisée. A la barre de la cour d’appel, les trois responsables nieront avoir usé de cette somme à des fins personnelles.

La responsable de la trésorerie dira avoir reçu cet argent sans adresse, une expression qui explique que la destination de ces fonds ne leur a pas été donnée. Quant à l’ex-P/APC, il dira ne pas savoir qu’il avait reçu ces fonds, une réponse qui fera exclamer le président de l’audience, qui lui lancera avoir signé des délibérations après avoir reçu ces fonds. Le S/G insistera sur la responsabilité de l’ex- P/APC. L’APC de Sid Chami, s’étant constituée parie civile, expliquera que les faits qui ont eu lieu entre 2012 et 2013 éclateront vers l’année de 2014, et que la responsabilité de ces responsables a été prouvée, on retrouve la trace des 465 millions de centimes mais on ne saura jamais où sont passés les 3 milliards, alors que les écoles n’ont bénéficié d’aucun chauffage, présentant des documents appuyant ses dires. La défense des mis en cause plaidera la non-culpabilité. L’affaire a été mise en délibération.