Troisième édition du salon de l’optique

La 3e Salon international de l’optique et de la lunetterie «Oran Expo-vision» a ouvert ses portes, jeudi, à Oran, et sera clôturé aujourd’hui. Pas moins de 50 exposants participent à ce rendez-vous professionnel, avec 1000 marques internationales. Selon les organisateurs, la manifestation se veut un carrefour pour les professionnels et une plate-forme d’échange d’informations, d’expériences et de communication. Les lunetiers et les opticiens ont constitué l’essentiel des visiteurs des deux premières journées, venus rencontrer les exposants, ainsi que les importateurs des différents produits du domaine de l’optique et de la lunetterie. «Tout l’univers des lunettes et de l’optique en général est représenté ici. Il y a des importateurs et des fabricants de montures, de verres, de lentilles de contact, de lunettes de soleil, ainsi que les équipements de la vision», commente Imrane, une opticienne qui assistait à une des conférences animées par des experts nationaux et étrangers. D’après les chiffres communiqués, le secteur de la lunetterie et de l’optique est en pleine expansion, avec un chiffre d’affaires estimé à 18 milliards de dinars. Quant aux importations annuelles, elles s’élèvent à 4,8 milliards de dinars en articles d’optique médicale (équipements pour opticiens non compris).