Trois nouvelles lignes mises en exploitation à partir de lundi

Réagissez

Trois nouvelles liaisons entreront en exploitation à partir de ce lundi, a fait savoir l’entreprise des transports urbain ETO. Il s’agit des bus G1, G2 et G3, qui relieront désormais la gare routière El Bahia au reste de la ville. Le premier bus reliera la gare au lycée Lotfi, le G2 assurera la liaison entre la gare et Mdina Jdida, en transitant par la station des taxis inter-wilayas de la cité Djamel, alors que le bus G3 va relier la gare à la partie ouest de la ville. Un véritable soulagement pour les usagers, notamment pour ceux de la station de taxis inter-wilayas de la cité Djamel, qui ont toujours appelé les pouvoirs publics à doter cette gare de moyens de transport. Cette station, qui dessert les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Blida et Constantine est aussi desservie par le bus 52 de l’ETO, qui relie Hayat Regency au centre-ville. La direction de l’entreprise a déjà mis en service de nouvelles lignes, à l’exemple de la 53, qui relie les nouvelles cités de Belgaïd au lycée Lotfi.