Trois morts d’une même famille dans un accident

Un accident de la circulation, survenu avant-hier vers 17 heures, sur la RN2 reliant Messerghin à Boutlélis, a fait trois victimes. Selon la Protection civile d’Oran, les victimes, tous de la même famille, ont perdu la vie à la suite de la collision d’une Volkswagen Polo avec une Hyundai Atos. Le père et la mère sont morts sur place et la petite fille a rendu l’âme après son arrivée à l’hôpital. Quatre autres personnes ont été également blessées dans ce drame et ont été évacuées vers les urgences du CHUO d’Oran. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce drame.